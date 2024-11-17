Макрон заявил, что Путин не хочет мира

Российский президент Владимир Путин не хочет мира, не готов вести переговоры о нем, а вместо этого намерен усилить боевые действия, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Я думаю, понятно, что намерения президента Путина в том, чтобы усилить боевые действия, как мы видим уже несколько недель», - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что обязанность каждого состоит в том, чтобы подтолкнуть Россию к прекращению боевых действий и переговорам о мире на условиях, которые уважают международное право.

«Чтобы он не говорил, что не хочет мира и не готов к переговорам», - добавил президент Франции.

Макрон также сообщил, что не исключает переговоров с Путиным, но только тогда, когда «контекст будет правильным».

«Мы должны выполнить наше обязательства перед украинским народом», - резюмировал французский лидер.