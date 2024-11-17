Жрать захотят – приползут, все подпишут
В те времена, когда еще не было нынешних социальных сетей, а на постсоветских просторах популярностью пользовался ЖЖ – «Живой журнал», в нем ходили впечатляющие сеты фотографий заброшенных когда-то шикарных санаториев в Абхазии. Разруха в прежде райских местах стала будто визитной карточкой этого действительно очень красивого края.
Никакой не секрет, что «независимая» Абхазия находится фактически на довольствии у России, иным способом поддержать жизнь для своих 243 тысяч граждан там не существует. Так, по официальным данным самой Абхазии, в сфере экономики задействовано всего около 20 тысяч человек – десятая часть населения. Даже единственная доходная статья, туризм, напрямую зависит от России, откуда приезжает около полутора миллиона туристов в сезон. И чем меньше реальной самостоятельности, тем дороже местным жителям какие-то внешние признаки независимости, которые хоть как-то позволяют сохранять самоуважение.
Как известно, волнения в сепаратистской республике произошли из-за попытки провести инвестиционное соглашение с Россией, которое бы пустило в Абхазию большие российские деньги на льготных условиях. Конечно, инвестиционное цунами из России смыло бы весь мелкий и средний бизнес, разорив большинство местных, как-то крутящихся на туристическом сервисе. Наверное, на месте разоренных санаториев советской эпохи выросли бы современные архитектурные красоты с огромной гостиничной инфраструктурой, но абхазы оказались бы на этом празднике жизни чужими. А огня в костер возмущения подлил незамысловатый шантаж: с 1 сентября бюджетники Абхазии перестали получать от России социальные выплаты. Жрать захотят – приползут, все подпишут.
Всего поддержка Абхазии, по официальным расчетам, составила за 15 лет около 110 миллиардов рублей – чуть больше миллиарда долларов по нынешнему курсу. Смешные для России деньги: три-четыре дня войны в Украине. Африканским странам было списано долгов на 23 миллиарда, и ничего. Но со своими – а Абхазию Россия, несомненно, считает своей – можно не церемониться. В последнее время курс на ужесточение позиции со «своими» заметно усилился. «Халява» закончилась.
Характерно, как происходящее в Абхазии перекликается с тем, что ощущают жители оккупированных территорий Донбасса. В 2014 году, когда началась российская спецоперация по «суверенизации» части восточной Украины, какая-то часть местных украинских граждан приветствовала этот процесс: никто из них не собирался воевать, всем хотелось враз стать гражданами российскими с резким улучшением материального положения. Но повоевать с «братской» помощью пришлось, и «народные республики Донбасса» ожидали от России манны небесной, но жизнь в «ЛНР» и «ДНР» стала скудной и опасной.
Когда в 2022 году эти области приняли в состав РФ, казалось, вот оно счастье, тут и попрет! Но поперла еще более ожесточенная война, в которой местные стали первым расходным материалом. А в тылу…
Есть такой батальон «Восток», воевавший против Украины еще с 2014 года, им руководил Александр Ходаковский, командир спецподразделения «Альфа» при областном Донецком СБУ, перешедший на сторону сепаратистов и даже недолго занимавший пост главы госбезопасности «ДНР».
Мало кто из ветеранов выжил, Ходаковский сам, став довольно популярным военным блогером, нередко нелицеприятно отзывался о происходящем, но в какой-то момент писать перестал, видно, предупредили. Но бойцы, идейные антиукраинцы, ведут телеграм-канал, и вот что они пишут о происходящем в Донецке: "Сейчас в поисках добычи кто только сюда не съехался - машин стало больше, чем до четырнадцатого... Дельцы и деляги всех мастей снуют по кафе и кабинетам, проталкивая разные "темы", как будто девяностые вернулись во всей красе. Запахло деньгами - и поманило всех, кто и названия города не знал или успел забыть. И приезжают с повадками и выражением лица, призванными сходу внушить мысль, что имеем дело с хозяевами... Связи между донецкими релокантами и московскими мигрантами, в общем-то, особой не прослеживается, - кроме одной, разве что: как-то нас постепенно выдавливают из собственного дома..."
Как известно, на освоение «новых территорий» выделяются колоссальные деньги, вот на их освоение и рванули специалисты по освоению. Местные новоприобретенные патриоты России, путь и пролившие кровь за свою новую родину, предав старую, только мешают. Как и в Абхазии: все хорошо, кроме упрямых местных.
Россия, которая не в состоянии навести порядок и обустроить свои огромные просторы, зачем-то хапает все новые земли, отравляя жизнь живущим там людям, играя на их чувствах, внушая иллюзию огромного счастья иметь за своей спиной такую силу. А это сила, способная только унизить, раздавить, растоптать. Наивны попытки с ней договориться на равных. В тех, кто ей раз поддался, она равных уже не видит.