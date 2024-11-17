В те времена, когда еще не было нынешних социальных сетей, а на постсоветских просторах популярностью пользовался ЖЖ – «Живой журнал», в нем ходили впечатляющие сеты фотографий заброшенных когда-то шикарных санаториев в Абхазии. Разруха в прежде райских местах стала будто визитной карточкой этого действительно очень красивого края. Никакой не секрет, что «независимая» Абхазия находится фактически на довольствии у России, иным способом поддержать жизнь для своих 243 тысяч граждан там не существует. Так, по официальным данным самой Абхазии, в сфере экономики задействовано всего около 20 тысяч человек – десятая часть населения. Даже единственная доходная статья, туризм, напрямую зависит от России, откуда приезжает около полутора миллиона туристов в сезон. И чем меньше реальной самостоятельности, тем дороже местным жителям какие-то внешние признаки независимости, которые хоть как-то позволяют сохранять самоуважение.

Как известно, волнения в сепаратистской республике произошли из-за попытки провести инвестиционное соглашение с Россией, которое бы пустило в Абхазию большие российские деньги на льготных условиях. Конечно, инвестиционное цунами из России смыло бы весь мелкий и средний бизнес, разорив большинство местных, как-то крутящихся на туристическом сервисе. Наверное, на месте разоренных санаториев советской эпохи выросли бы современные архитектурные красоты с огромной гостиничной инфраструктурой, но абхазы оказались бы на этом празднике жизни чужими. А огня в костер возмущения подлил незамысловатый шантаж: с 1 сентября бюджетники Абхазии перестали получать от России социальные выплаты. Жрать захотят – приползут, все подпишут. Всего поддержка Абхазии, по официальным расчетам, составила за 15 лет около 110 миллиардов рублей – чуть больше миллиарда долларов по нынешнему курсу. Смешные для России деньги: три-четыре дня войны в Украине. Африканским странам было списано долгов на 23 миллиарда, и ничего. Но со своими – а Абхазию Россия, несомненно, считает своей – можно не церемониться. В последнее время курс на ужесточение позиции со «своими» заметно усилился. «Халява» закончилась. Характерно, как происходящее в Абхазии перекликается с тем, что ощущают жители оккупированных территорий Донбасса. В 2014 году, когда началась российская спецоперация по «суверенизации» части восточной Украины, какая-то часть местных украинских граждан приветствовала этот процесс: никто из них не собирался воевать, всем хотелось враз стать гражданами российскими с резким улучшением материального положения. Но повоевать с «братской» помощью пришлось, и «народные республики Донбасса» ожидали от России манны небесной, но жизнь в «ЛНР» и «ДНР» стала скудной и опасной.