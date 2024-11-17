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Премьер Британии не хочет звонить Путину

01:35 694

Премьер-министр Британии Кир Стармер не намерен говорить с российским президентом Владимиром Путиным. В то же время он призвал удвоить усилия по укреплению поддержки Украины.

«Это дело канцлера Шольца, с кем он разговаривает. Я не планирую разговаривать с Путиным», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что мир приближается к тысячному дню войны в Украине, и отметил, что размещение северокорейских войск в Украине «показывает отчаяние России», и отметил, что это «серьезные последствия для европейской безопасности».

По этой причине он призвал мировых лидеров «удвоить усилия по укреплению нашей поддержки Украины», которую он назвал «высшим пунктом моей повестки дня» на саммите G20.

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