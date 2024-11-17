USD 1.7000
EUR 1.7919
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
Новость дня
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?

Вице-канцлер Германии в Баку

фото
08:21 3417

Вице-канцлер Федеративной Республики Германия Роберт Хабек прибыл с визитом в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Роберта Хабека встретили заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Вюсал Насирли и другие официальные лица.

В Абхазии не утихает: переворот продолжается
В Абхазии не утихает: переворот продолжается о развитии ситуации; обновлено 11:23
11:23 2609
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов когда сверхдержава в роли страны дураков
17 ноября 2024, 18:30 8350
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума обновлено 11:48
11:48 426
Антон Силуанов у Ильхама Алиева
Антон Силуанов у Ильхама Алиева фото
11:32 601
России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана
России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана
10:36 1501
Планы России по войне в Украине на зиму
Планы России по войне в Украине на зиму прогноз ISW
10:27 1770
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена
10:10 2538
Эрдоган представит свой мирный план по Украине
Эрдоган представит свой мирный план по Украине
09:59 1728
Жрать захотят – приползут, все подпишут
Жрать захотят – приползут, все подпишут главная тема
01:19 10483
На Москву летели беспилотники
На Москву летели беспилотники
08:53 2916
Вице-канцлер Германии в Баку
Вице-канцлер Германии в Баку фото
08:21 3418

ЭТО ВАЖНО

В Абхазии не утихает: переворот продолжается
В Абхазии не утихает: переворот продолжается о развитии ситуации; обновлено 11:23
11:23 2609
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов когда сверхдержава в роли страны дураков
17 ноября 2024, 18:30 8350
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума обновлено 11:48
11:48 426
Антон Силуанов у Ильхама Алиева
Антон Силуанов у Ильхама Алиева фото
11:32 601
России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана
России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана
10:36 1501
Планы России по войне в Украине на зиму
Планы России по войне в Украине на зиму прогноз ISW
10:27 1770
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена
10:10 2538
Эрдоган представит свой мирный план по Украине
Эрдоган представит свой мирный план по Украине
09:59 1728
Жрать захотят – приползут, все подпишут
Жрать захотят – приползут, все подпишут главная тема
01:19 10483
На Москву летели беспилотники
На Москву летели беспилотники
08:53 2916
Вице-канцлер Германии в Баку
Вице-канцлер Германии в Баку фото
08:21 3418
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться