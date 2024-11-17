Вице-канцлер Германии в Баку
08:21 3417
Вице-канцлер Федеративной Республики Германия Роберт Хабек прибыл с визитом в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
В Международном аэропорту Гейдар Алиев Роберта Хабека встретили заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Вюсал Насирли и другие официальные лица.
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