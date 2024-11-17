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Российская армия ударила по Сумам: много погибших и раненых

08:30 2558

Не менее восьми человек, среди них двое детей, погибли при ударе по жилому многоэтажному дому в Сумах, сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Число раненых, по данным ведомства, превысило 50 человек. Всего в результате ракетного удара по Сумам, согласно сообщению местных властей, повреждены по меньшей мере десять многоэтажек, а также десятки автомобилей. Власти называют сегодняшнюю атаку на город одной из самых разрушительных с начала войны.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России, на территорию которой 6 августа зашли подразделения ВСУ. После прорыва украинской армии в Курскую область интенсивность обстрелов Сумской области в разы увеличилась. Местная администрация объявляла об обязательной эвакуации 23 населенных пунктов, в которых проживает в общей сложности около шести тысяч человек.

Ранее, в ночь на воскресенье, российская армия атаковала Украину крылатыми ракетами «Калибр». Взрывы произошли в Одессе, Запорожье, Днепре, Николаеве, Кривом Роге, Киевской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях. Всего по территории Украины было выпущено около 120 ракет и 90 дронов. Удар стал самым масштабным с августа месяца.

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