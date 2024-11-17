В Абхазии не утихает: переворот продолжается
Абхазская оппозиция согласилась с тем, чтобы обязанности «президента» исполнял «вице-президент» Бадра Гунба. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, выступая перед сторонниками.
«Принимаем решение, что исполняющим обязанности президента остается действующий вице-президент, но тогда Кабинет министров полностью уходит в отставку. На место сегодняшнего премьер-министра назначается уже человек от нас, компромиссная личность, и таким образом мы балансируем исполнительную власть, чтобы на предстоящих выборах президента административный ресурс не был использован в пользу представителя действующей команды», - сказал Ардзинба.
По его словам, оппозиция отвергла предложение «главы» Абхазии Аслана Бжании о том, что он подпишет заявление об отставке только после того, как оппозиция оставит комплекс «правительственных зданий».
В то же время «министр юстиции» Абхазии Анри Барциц заявил, что действия представителей оппозиции в Абхазии содержат признаки попытки захвата и удержания власти. «По всем внешним признакам налицо попытка антиконституционного государственного переворота. Все признаки попытки захвата и удержания власти», - сказал Барциц. Он утверждает, что якобы западные спецслужбы несколько лет финансировали определенных представителей неправительственных организаций в Абхазии.
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Группа лиц в ночь на понедельник, 18 ноября, предприняла попытку захватить здание «Абхазской гостелерадиокомпании» (АГТРК) в Сухуми, сообщает пресс-служба «главы» Абхазии со ссылкой на руководство телеканала.
В сообщении отмечается, что неизвестные, предположительно, представляющие оппозиционные силы, подъехали к зданию АГТРК на машине и попытались проникнуть в помещения телекомпании, чтобы установить контроль над вещанием. Чтобы помешать им попасть в здание, охранники сделали несколько предупредительных выстрелов. Инфоцентр указывает, что обстановка была стабилизирована и работа «продолжена в штатном режиме».
Ранее абхазская оппозиция на фоне конфликта с властями региона заявила о намерении сформировать временное правительство в случае отказа «главы» Абхазии Аслана Бжании уйти в отставку. На этот шаг оппозиционеры пойдут, «чтобы обеспечить нормальное функционирование государственных органов и не допустить коллапса», заявлял в воскресенье, 17 ноября, председатель общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны «Аруаа» Тимур Гулия. Он также сообщил, что в состав временного правительства смогут войти ряд нынешних «министров».
В свою очередь, Бжания указал, что компромисса с оппозицией достичь не удалось. В качестве выхода из кризиса он предложил провести внеочередные выборы главы «республики», выразив желание на них баллотироваться. Протестующие у комплекса правительственных зданий отвергают предложение Бжании о досрочных выборах и отказываются покинуть «правительственный комплекс».
Массовые протесты в Абхазии вызвал инвестиционный договор с Россией. Документ позволяет компаниям из РФ реализовывать на территории региона инвестиционные проекты со значительными налоговыми послаблениями. Оппозиция в Абхазии считает соглашение с Москвой «прямой сдачей интересов».