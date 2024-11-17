В Абхазии не утихает: переворот продолжается

Абхазская оппозиция согласилась с тем, чтобы обязанности «президента» исполнял «вице-президент» Бадра Гунба. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, выступая перед сторонниками.

«Принимаем решение, что исполняющим обязанности президента остается действующий вице-президент, но тогда Кабинет министров полностью уходит в отставку. На место сегодняшнего премьер-министра назначается уже человек от нас, компромиссная личность, и таким образом мы балансируем исполнительную власть, чтобы на предстоящих выборах президента административный ресурс не был использован в пользу представителя действующей команды», - сказал Ардзинба.

По его словам, оппозиция отвергла предложение «главы» Абхазии Аслана Бжании о том, что он подпишет заявление об отставке только после того, как оппозиция оставит комплекс «правительственных зданий».

В то же время «министр юстиции» Абхазии Анри Барциц заявил, что действия представителей оппозиции в Абхазии содержат признаки попытки захвата и удержания власти. «По всем внешним признакам налицо попытка антиконституционного государственного переворота. Все признаки попытки захвата и удержания власти», - сказал Барциц. Он утверждает, что якобы западные спецслужбы несколько лет финансировали определенных представителей неправительственных организаций в Абхазии.