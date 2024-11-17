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На Москву летели беспилотники

08:53 2919

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в ночь на понедельник под Москвой были сбиты два беспилотника.

Согласно сообщению Собянина в соцсетях, первый беспилотник летел на Москву и был сбит над городом Раменское. Московский мэр утверждает, что на земле, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Второй беспилотник сбит в районе города Павловский Посад.

Раменское расположено к юго-востоку от Москвы, примерно в 20 км от ее окраины, Павловский Посад — прямо на восток, примерно в 50 км.

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на понедельник над пятью российскими областями были сбиты 59 украинских беспилотников. В краткой сводке министерства говорится, что 45 беспилотников были сбиты над Брянской областью, шесть — над Курской, по три — над Белгородской и Тульской и два — над Московской областью.

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