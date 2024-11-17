Эрдоган представит свой мирный план по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече лидеров стран G20 (пройдет 19-20 ноября в Бразилии) собирается представить свое предложение по ситуации в Украине, сообщили Bloomberg знакомые с планами турецкого лидера источники.

По их словам, Эрдоган предложит: отложить обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на 10 лет; создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска «в качестве дополнительной гарантии»; обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации за отказ от присоединения к НАТО.

Турецкие власти считают этот подход наиболее реалистичным, хотя и признают, что Украине будет трудно принять это предложение, отмечает Bloomberg. Агентство пишет, что турецкие чиновники хотели бы отложить обсуждение судьбы захваченных РФ территорий в долгосрочной перспективе и сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня.

По данным Bloomberg, Эрдоган надеется убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку он «ознакомился с разведданными, свидетельствующими о том, что Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не будут прекращены». Агентство отмечает, что план Эрдогана могут поддержать некоторые союзники Киева, которые опасаются, что членство Украины в НАТО может привести их к прямому конфликту с Россией.