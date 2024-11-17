USD 1.7000
EUR 1.7919
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
Новость дня
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?

Эрдоган представит свой мирный план по Украине

09:59 1732

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече лидеров стран G20 (пройдет 19-20 ноября в Бразилии) собирается представить свое предложение по ситуации в Украине, сообщили Bloomberg знакомые с планами турецкого лидера источники.

По их словам, Эрдоган предложит: отложить обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на 10 лет; создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска «в качестве дополнительной гарантии»; обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации за отказ от присоединения к НАТО.

Турецкие власти считают этот подход наиболее реалистичным, хотя и признают, что Украине будет трудно принять это предложение, отмечает Bloomberg. Агентство пишет, что турецкие чиновники хотели бы отложить обсуждение судьбы захваченных РФ территорий в долгосрочной перспективе и сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня.

По данным Bloomberg, Эрдоган надеется убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку он «ознакомился с разведданными, свидетельствующими о том, что Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не будут прекращены». Агентство отмечает, что план Эрдогана могут поддержать некоторые союзники Киева, которые опасаются, что членство Украины в НАТО может привести их к прямому конфликту с Россией.

В Абхазии не утихает: переворот продолжается
В Абхазии не утихает: переворот продолжается о развитии ситуации; обновлено 11:23
11:23 2615
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов когда сверхдержава в роли страны дураков
17 ноября 2024, 18:30 8352
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума обновлено 11:48
11:48 441
Антон Силуанов у Ильхама Алиева
Антон Силуанов у Ильхама Алиева фото
11:32 608
России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана
России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана
10:36 1506
Планы России по войне в Украине на зиму
Планы России по войне в Украине на зиму прогноз ISW
10:27 1774
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена
10:10 2546
Эрдоган представит свой мирный план по Украине
Эрдоган представит свой мирный план по Украине
09:59 1733
Жрать захотят – приползут, все подпишут
Жрать захотят – приползут, все подпишут главная тема
01:19 10487
На Москву летели беспилотники
На Москву летели беспилотники
08:53 2920
Вице-канцлер Германии в Баку
Вице-канцлер Германии в Баку фото
08:21 3420

ЭТО ВАЖНО

В Абхазии не утихает: переворот продолжается
В Абхазии не утихает: переворот продолжается о развитии ситуации; обновлено 11:23
11:23 2615
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов когда сверхдержава в роли страны дураков
17 ноября 2024, 18:30 8352
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума обновлено 11:48
11:48 441
Антон Силуанов у Ильхама Алиева
Антон Силуанов у Ильхама Алиева фото
11:32 608
России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана
России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана
10:36 1506
Планы России по войне в Украине на зиму
Планы России по войне в Украине на зиму прогноз ISW
10:27 1774
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена
10:10 2546
Эрдоган представит свой мирный план по Украине
Эрдоган представит свой мирный план по Украине
09:59 1733
Жрать захотят – приползут, все подпишут
Жрать захотят – приползут, все подпишут главная тема
01:19 10487
На Москву летели беспилотники
На Москву летели беспилотники
08:53 2920
Вице-канцлер Германии в Баку
Вице-канцлер Германии в Баку фото
08:21 3420
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться