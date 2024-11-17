Команда Трампа прокомментировала решение Байдена

Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа, директор по коммуникациям Стивен Чунг в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о разрешении действующего главы государства Джо Байдена на применение дальнобойных ракет ATACMS Украине на территории России заявил, что избранный президент организует переговоры Москвы и Киева, передает CNN.

«Как сказал президент Трамп во время предвыборной кампании, он единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работать над прекращением войны и убийств», — сказал он телеканалу.

Напрямую оценивать решение команды Байдена он не стал. Чунг также не стал отвечать на вопрос о том, получали ли Трамп или его будущие советники соответствующее предупреждение от администрации Байдена.

Накануне The New York Times (NYT) сообщила, что Байден решил снять ограничения на применение американских ATACMS для ударов по России из-за появления северокорейских военных в Курской области. Позднее Le Figaro написала, что Великобритания и Франция приняли аналогичное решение в отношении ракет Storm Shadow и SCALP.

В Белом доме и Пентагоне отказались комментировать эти сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский не стал подтверждать или опровергать данные в СМИ. «Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», — сказал он.