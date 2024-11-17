Планы России по войне в Украине на зиму

В сводке института приводится заявление основателя и директора известного телеграм-канала Михаила Звинчука в интервью русскоязычному диаспорному каналу RTVI 16 ноября. По его словам, российские войска будут пытаться сконцентрировать боевые действия в «населенных пунктах, а не в открытых полях» зимой 2024-2025 годов, и привел Торецк, Покровск и Курахово как примеры городов, где Россия будет отдавать приоритет наступлению этой зимой. Звинчук утверждал, что российские войска готовятся начать битву за Покровск и подойдут к Покровску с юга и юго-востока.

Специалисты американского Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска, вероятно, сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов зимой 2024-2025 годов и на городских боях, пытаясь нивелировать преимущества украинских беспилотников и возможные ограничения российской бронетехники.

Аналитики ISW подчеркнули, что Звинчук является известным голосом в российском информационном пространстве, имеет связи с Кремлем и может обладать инсайдерской информацией о целях России на фронте и плане кампании.

«Российские войска недавно продвинулись в восточную часть Купянска и центральную часть Часового Яра, и такое продвижение может быть частью согласованных усилий по продвижению в прифронтовые города в рамках подготовки к наступательным операциям зимой 2024-2025 гг.», - отмечается в сводке.

Ранее ISW уже оценивал, что захват Купянска или Часового Яра будет иметь значительное оперативное влияние на геометрию фронта и угрожать основным украинским оборонительным позициям на соответствующих направлениях, а недавнее продвижение россиян к этим городам поставит украинскую оборону на обоих направлениях под больший, но не непосредственный риск.

Звинчук также утверждал, что российские войска также будут пытаться увеличить свои боевые возможности зимой, в частности, возможности российских беспилотников из-за важности «войны беспилотников». Он отметил, что российские войска имеют артиллерийское преимущество над украинскими войсками, но пока российские войска не могут продвигаться вперед из-за украинских беспилотников. Звинчук предположил, что лучше подготовленные и оснащенные войска смогут более эффективно противостоять украинским операторам беспилотников.

Недавно ISW оценил, что украинские беспилотники продолжают играть критически важную роль в сдерживании российского механизированного маневра и не дают российским войскам в полной мере использовать имеющиеся у Украины ограничения в живой силе и материально-технических средствах. Российское военное командование может считать, что городские бои являются предпочтительными для нынешнего российского стиля ведения боевых действий пехотой, поскольку многоэтажные здания могут обеспечить российской пехоте лучшее прикрытие от украинских операторов беспилотников, чем деревья на открытой местности. Российское военное командование также может предпочесть городские бои, чтобы избежать увеличения расходов, которые продвижение по сельским полям и населенным пунктам накладывает на российскую бронетехнику и резервы.