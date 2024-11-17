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России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана

10:36 1510

Нарастить импорт картофеля в Россию можно за счет поставок из Азербайджана, Египта, Китая и Пакистана. Об этом ТАСС сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

По данным ассоциации, за январь-апрель 2024 года импорт продовольственного картофеля в Россию составил 56,9 тыс. тонн. В топ-поставщиков (без учета ЕАЭС и Ирана) за этот период вошел Египет, на который пришлось 85,3% всех поставок картофеля в РФ, а также Азербайджан, Китай и Пакистан.

«Недостающие объемы ввиду снижения урожая могут покрываться за счет поставок картофеля из указанных стран», - рассказал Леонов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз России проработать вопрос об импорте картофеля из «дружественных стран», чтобы удовлетворить растущий спрос.

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