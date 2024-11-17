В команде Трампа борьба за пост главы Минфина США

Избранный президент США Дональд Трамп недоволен борьбой, которая развернулась внутри его команды за пост главы Министерства финансов страны. Об этом со ссылкой на источники написала газета The New York Times (NYT).

Издание назвало основными претендентами на эту роль близкого к Трампу инвестора Скотта Бессента и одного из руководителей переходной команды гендиректора Cantor Fitzgerald Говарда Латника. Поддержку последнему накануне выразил кандидат на должность главы Минздрава Роберт Кеннеди-младший.

16 ноября предприниматель Илон Маск, который также входит в ближайшее окружение Дональда Трампа, публично вмешался в процесс отбора кандидатур и разместил в соцсети X пост в поддержку Латника. В тот же день сторонники Бессента организовали телефонный разговор между ним и бизнесменом, пишет, в свою очередь, Bloomberg, не приводя подробностей беседы.

После этого, написали авторы статьи, избранный американский президент начал сомневаться в отношении кандидатур Латника и Бессента и, как ожидается, на этой неделе пригласит обоих на встречу в поместье Мар-а-Лаго.

Трамп пока не объявил своего фаворита на должность министра финансов и «ввел в игру» еще двух претендентов — бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша и главу инвестиционной компании Apollo Global Management миллиардера Марка Роуэна, говорится в статье. Среди других потенциальных кандидатов СМИ называют торгового представителя США в первой администрации Дональда Трампа Роберта Лайтхайзера и сенатора-республиканца от штата Теннесси Билла Хагерти.