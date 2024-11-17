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Пашинян подтвердил: идут чистки

10:50 1108

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил информацию СМИ, что попросил нескольких высокопоставленных чиновников уйти в отставку.

«Уважаемые соотечественники, принимая во внимание массовые дискуссии, появившиеся в прессе и социальных сетях, считаю необходимым сообщить, что я обратился к ряду высокопоставленных чиновников с просьбой покинуть свои должности. Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем я говорил публично», - написал премьер Армении на своей странице в Facebook.

В воскресенье вечером армянские СМИ сообщили, что Пашинян решил уволить нескольких ключевых министров и глав ведомств. В частности, в отставку уйдут министр внутренних дел Ваге Казарян, глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, руководитель Следственного комитета Аргишти Кярамян, глава Комитета госдоходов Рустам Бадасян и министр территориального управления Гнел Саносян.

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