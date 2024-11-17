Назначенный Трампом на должность миллиардер анонсирует массовые сокращения

Рамасвами рассказал в эфире телеканала Fox News, что DOGE планирует провести массовые сокращения среди федеральных подрядчиков и тех, кто получает «чрезмерно большие счета» от правительства. Ряд ведомств, по его словам, могут быть перенесены из Вашингтона в другие города. По расчетам бизнесмена, их работа с Маском займет более двух лет, и он предупредил, что люди «удивятся скорости, с которой будут произведены изменения».

Американский миллиардер, предприниматель Вивек Рамасвами, который возглавит вместе с Илоном Маском новое Министерство по повышению эффективности госуправления США (DOGE), заявил о планах закрыть некоторые федеральные ведомства. Он также анонсировал крупные сокращения государственных расходов в «раздутых» правительственных ведомствах.

«Я настроен оптимистично. Мы установили дату завершения нашей работы: она закончится 4 июля 2026 года. В отличие от любого другого правительственного проекта, мы не хотим, чтобы наш длился долгое время. Мы хотим прийти, исправить проблему, расформировать DOGE и двигаться дальше», — сказал Рамасвами.

Илон Маск и Вивек Рамасвами были назначены главами Министерства по повышению эффективности государственного управления 13 ноября. Избранный президент США Дональд Трамп отмечал, что DOGE проведет «полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства». При этом министерство не будет являться частью правительства: Маск и Рамасвами будут лишь предлагать Белому дому советы и руководство.

Аббревиатура DOGE совпадает с названием криптовалюты Dogecoin, которую продвигает Маск.

Рамасвами, который ранее, как и Трамп, выдвигался на пост президента США от республиканцев, заявлял о намерении закрыть ФБР, Налоговую службу, Министерство образования и другие структуры в случае избрания главой государства. Расходуемые на них средства он предлагал перераспределить между другими ведомствами — в частности, направить финансирование от ФБР в пользу Секретной службы США, Разведуправления Минобороны США и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.