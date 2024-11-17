USD 1.7000
EUR 1.7919
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
Новость дня
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?

Назначенный Трампом на должность миллиардер анонсирует массовые сокращения

10:56 1046

Американский миллиардер, предприниматель Вивек Рамасвами, который возглавит вместе с Илоном Маском новое Министерство по повышению эффективности госуправления США (DOGE), заявил о планах закрыть некоторые федеральные ведомства. Он также анонсировал крупные сокращения государственных расходов в «раздутых» правительственных ведомствах.

Рамасвами рассказал в эфире телеканала Fox News, что DOGE планирует провести массовые сокращения среди федеральных подрядчиков и тех, кто получает «чрезмерно большие счета» от правительства. Ряд ведомств, по его словам, могут быть перенесены из Вашингтона в другие города. По расчетам бизнесмена, их работа с Маском займет более двух лет, и он предупредил, что люди «удивятся скорости, с которой будут произведены изменения».

«Я настроен оптимистично. Мы установили дату завершения нашей работы: она закончится 4 июля 2026 года. В отличие от любого другого правительственного проекта, мы не хотим, чтобы наш длился долгое время. Мы хотим прийти, исправить проблему, расформировать DOGE и двигаться дальше», — сказал Рамасвами.

Илон Маск и Вивек Рамасвами были назначены главами Министерства по повышению эффективности государственного управления 13 ноября. Избранный президент США Дональд Трамп отмечал, что DOGE проведет «полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства». При этом министерство не будет являться частью правительства: Маск и Рамасвами будут лишь предлагать Белому дому советы и руководство.

Аббревиатура DOGE совпадает с названием криптовалюты Dogecoin, которую продвигает Маск.

Рамасвами, который ранее, как и Трамп, выдвигался на пост президента США от республиканцев, заявлял о намерении закрыть ФБР, Налоговую службу, Министерство образования и другие структуры в случае избрания главой государства. Расходуемые на них средства он предлагал перераспределить между другими ведомствами — в частности, направить финансирование от ФБР в пользу Секретной службы США, Разведуправления Минобороны США и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.

В Абхазии не утихает: переворот продолжается
В Абхазии не утихает: переворот продолжается о развитии ситуации; обновлено 11:23
11:23 2626
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов когда сверхдержава в роли страны дураков
17 ноября 2024, 18:30 8355
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума обновлено 11:48
11:48 457
Антон Силуанов у Ильхама Алиева
Антон Силуанов у Ильхама Алиева фото
11:32 623
России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана
России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана
10:36 1517
Планы России по войне в Украине на зиму
Планы России по войне в Украине на зиму прогноз ISW
10:27 1782
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена
10:10 2559
Эрдоган представит свой мирный план по Украине
Эрдоган представит свой мирный план по Украине
09:59 1735
Жрать захотят – приползут, все подпишут
Жрать захотят – приползут, все подпишут главная тема
01:19 10496
На Москву летели беспилотники
На Москву летели беспилотники
08:53 2921
Вице-канцлер Германии в Баку
Вице-канцлер Германии в Баку фото
08:21 3426

ЭТО ВАЖНО

В Абхазии не утихает: переворот продолжается
В Абхазии не утихает: переворот продолжается о развитии ситуации; обновлено 11:23
11:23 2626
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов когда сверхдержава в роли страны дураков
17 ноября 2024, 18:30 8355
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума обновлено 11:48
11:48 457
Антон Силуанов у Ильхама Алиева
Антон Силуанов у Ильхама Алиева фото
11:32 623
России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана
России не хватает картофеля: будут импортировать из Азербайджана
10:36 1517
Планы России по войне в Украине на зиму
Планы России по войне в Украине на зиму прогноз ISW
10:27 1782
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена
Команда Трампа прокомментировала решение Байдена
10:10 2559
Эрдоган представит свой мирный план по Украине
Эрдоган представит свой мирный план по Украине
09:59 1735
Жрать захотят – приползут, все подпишут
Жрать захотят – приползут, все подпишут главная тема
01:19 10496
На Москву летели беспилотники
На Москву летели беспилотники
08:53 2921
Вице-канцлер Германии в Баку
Вице-канцлер Германии в Баку фото
08:21 3426
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться