Банк Республика привлек зеленый кредит от Нидерландского банка развития

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны, и Нидерландский банк развития (FMO) подписали крупное кредитное соглашение для финансирования зеленых проектов в Азербайджане. Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму в 40 миллионов долларов США сроком на 4 года.

Это первый зеленый кредит, выделенный азербайджанскому банку со стороны FMO. Выделенный кредит внесет вклад в усилия страны по снижению выбросов парниковых газов на 40% к 2035 году. «Мы очень рады продолжить наше сотрудничество с Банком Республика по проекту зеленого кредита. Эта инвестиция является важным шагом в продвижении зеленого финансирования в Азербайджане. Благодарим Банк Республика за их доверие и готовность к сотрудничеству. С нетерпением ожидаем положительного влияния этих средств на местную экономику и окружающую среду», - отметил генеральный директор FMO Michael Jongeneel.