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Банк Республика привлек зеленый кредит от Нидерландского банка развития

11:05 375

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны, и Нидерландский банк развития (FMO) подписали крупное кредитное соглашение для финансирования зеленых проектов в Азербайджане.

Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму в 40 миллионов долларов США сроком на 4 года.

Это первый зеленый кредит, выделенный азербайджанскому банку со стороны FMO. Выделенный кредит внесет вклад в усилия страны по снижению выбросов парниковых газов на 40% к 2035 году.

«Мы очень рады продолжить наше сотрудничество с Банком Республика по проекту зеленого кредита. Эта инвестиция является важным шагом в продвижении зеленого финансирования в Азербайджане. Благодарим Банк Республика за их доверие и готовность к сотрудничеству. С нетерпением ожидаем положительного влияния этих средств на местную экономику и окружающую среду», - отметил генеральный директор FMO Michael Jongeneel.

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, что мы очень рады подписанию данного соглашения в рамках COP29, который проходит в Азербайджане. Это демонстрирует нашу приверженность к борьбе с изменением климата и поддержке устойчивого развития. Подписание соглашения на такую значительную сумму с нашим давним и важным партнером FMO подтверждает доверие к Банку Республика как к надежной финансовой организации и подчеркивает нашу готовность поддерживать предпринимателей в развитии их бизнеса с использованием экологичных технологий. Мы благодарим наших партнеров за сотрудничество и уверены, что это соглашение расширит возможности для стимулирования экологических бизнес-проектов в стране», - отметил Тариэль Исмайлов, председатель правления Банка Республика.

Более подробную информацию можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбукinstagramlinkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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