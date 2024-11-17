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В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума

обновлено 11:48
11:48 464

Размер критерия нуждаемости, используемого для назначения адресной государственной социальной помощи, в Азербайджане на 2025 год предлагается установить в 285 манатов. Это нашло отражение в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на 2025 год.

На 2024 год размер критерия нуждаемости составит 270 манатов. Таким образом, в 2025 году критерий нуждаемости увеличится на 5,5% по сравнению с 2024 годом.

Размер прожиточного минимума в Азербайджане на 2025 год предлагается установить в 285 манатов, в том числе 305 манатов для трудоспособного населения, 232 маната для пенсионеров и 246 манатов для детей. Прожиточный минимум по стране в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличится на 5,5%.

На 2024 год прожиточный минимум по стране утвержден в размере 270 манатов, 287 манатов для трудоспособного населения, 222 маната для пенсионеров и 235 манатов для детей.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года.

* * * 11:36

Парламентские комитеты Милли Меджлиса начали обсуждения документов, включенных в бюджетный пакет на 2025 год, в том числе проект госбюджета на следующий год.

Документ сегодня обсуждают в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, представленному Министерством финансов в парламент, доходы госбюджета на 2025 год прогнозируются на уровне 38 млрд 316 млн манатов (на 5,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год), расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов (на 4,1% больше).

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