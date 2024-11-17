В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума

Размер критерия нуждаемости, используемого для назначения адресной государственной социальной помощи, в Азербайджане на 2025 год предлагается установить в 285 манатов. Это нашло отражение в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на 2025 год.

На 2024 год размер критерия нуждаемости составит 270 манатов. Таким образом, в 2025 году критерий нуждаемости увеличится на 5,5% по сравнению с 2024 годом.

Размер прожиточного минимума в Азербайджане на 2025 год предлагается установить в 285 манатов, в том числе 305 манатов для трудоспособного населения, 232 маната для пенсионеров и 246 манатов для детей. Прожиточный минимум по стране в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличится на 5,5%.

На 2024 год прожиточный минимум по стране утвержден в размере 270 манатов, 287 манатов для трудоспособного населения, 222 маната для пенсионеров и 235 манатов для детей.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года.