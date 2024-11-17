Повысили зарплаты депутатов Нахчывана

Повышена зарплата депутатов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Report передает, что согласно закону «О статусе депутата Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики», председатель Верховного Меджлиса Нахчывана будет получать ежемесячную зарплату в размере 3 330 манатов, первый зампредседателя - в размере 95% месячной зарплаты председателя (3 163 маната), зампредседателя - 90% от размера зарплаты председателя (2 997 манатов), председатель комитета - 65% (2 164 маната), заместитель председателя комитета - 60% (1 998 манатов), депутат - 50% (1 665 манатов).

Кроме этого, предусмотрены надбавки и оплачиваемый отпуск для депутатов.