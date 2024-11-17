Алиев показал в Баку, каким должен быть новый мир

Завершилась первая официальная неделя СОР29 в Баку. Азербайджанский вариант повестки экологического саммита отличается тонкой восточной дипломатией, противостоящей стремлению Запада доминировать как концептуально, так и политически. СОР29 в Баку продемонстрировал, что мир большинства не только успешно справляется своими силами с климатическими вызовами, но и вполне способен выработать собственную линию. По существу, климатическую конференцию ООН, которую с успехом проводит Азербайджан, можно назвать политэкономическим ЭКСПО нового типа, в основе которого лежат научные составляющие и новые геополитические реалии. Собственно, даже по времени создания и проведения двух всемирных форумов, ЭКСПО и СОР, можно сложить исчерпывающее представление о смене эпох. Идея Всемирных выставок ЭКСПО, появившихся на излёте XIX столетия, была символом индустриализации и первой в своем роде коллективной площадкой для демонстрации технических и инженерных достижений человечества. Однако сейчас человечество вступило в глобальную постиндустриальную эпоху, которая характеризуется принципиально иной степенью вовлечённости разных регионов в общие дела планеты. Сегодня даже индустриально неразвитые страны имеют возможность заявлять о себе новыми инструментами и в политике, и в экономике.

Как Франции засчитали очередное поражение Гегемония старых центров "золотого миллиарда" растворяется, а связующие управленческие линии Запада теряют потенциал вертикального контроля, поскольку им на смену приходят горизонтальные связи, сплачивающие различные регионы планеты и создающие новый контекст для обсуждения традиционной проблематики - доступ к ресурсам, равное распределение технологий, повышение качества жизни... Ну, кто, еще даже десять лет назад мог представить, что к голосу Азербайджана будет прислушиваться, практически, вся Европа, ждущая решения по газовым и электроэнергетическим поставкам? Кто мог подумать, что Франция, один из двух локомотивов экономики ЕС, переборов имперское высокомерие, скрепя зубами, будет вынуждена считаться с выходом Азербайджана на ринг мировой политики, арендованный сильнейшими?

Впервые за долгие годы Париж оказался в унизительной ситуации: отказавшись от участия в СОР29, президент Макрон признал то, о чем сегодня говорят все аналитики. А именно, что Франция не только утратила влияние над своими бывшими колониями в Центрально Африке, не только дискредитировала себя, как одна из ведущих стран Евросоюза, но и потерпела унизительное фиаско в стремлении закрепиться в регионе Южного Кавказа. Причем проиграла не в конкуренции с такой же, как и она, постколониальной Россией, а с небольшим, но, как оказалось, весьма влиятельным Азербайджаном. Так что, неявку обиженного Парижа на СОР29, Баку может засчитать себе, как победу по очкам. Можно с уверенностью говорить, что глобальные проблемы климата свели к нулю протяженность расстояний и неприкосновенность границ. Ибо сегодня они волнуют не только Лондон, Вашингтон, Пекин и Москву, но и такие страны глубинной Азии, как Афганистан, Непал, Монголия… И все они собрались в Баку. В ходе мероприятий форума СОР29 мы видим, как под климатическим «соусом» причудливо смешиваются элементы политики и бизнеса, наблюдаем в Баку вавилонское столпотворение африканских блоггеров, американских коучеров, немецких экоактивистов, проповедников ведической мудрости из Индии… Понятно, что для стран-организаторов конференций СОР, как и раньше, в случаях с мировыми EXPO, такие масштабные и представительные мероприятия являются не только прекрасной возможностью вложиться в создание максимально привлекательного имиджа, но и действенным инструментом политического влияния на истеблишмент разных стран. Именно эта сторона продукта COP и привлекла Азербайджана, для чего и была проделана соответствующая дорогостоящая работа по качественной инсталляции франшизы форума. Баку хорошо подготовился к организации и проведению COP29, и сегодня по праву пожинает плоды своего труда. Многие гости форума, впервые посетившие азербайджанскую столицу, получили уникальную возможность познакомиться со страной, ее историей, традициями и культурой. Ну, а новые связи, выстроенные в Баку, могут в перспективе либо превратиться в бизнес-проекты, либо усилить факторы межкультурного диалога.

Восточный сад не виден из каменных джунглей Запада Азербайджан пригласил в гости лидеров и представителей элиты многих стран – от государств «золотого миллиарда до «третьего мира». Тем не менее, основной акцент в повестке президента Ильхама Алиева был сделан на группе региональных партнёров Азербайджана и развивающихся стран. Особенно это заметно по статистике встреч азербайджанского лидера. Можно сказать, что в бакинском формате СОР29, как в зеркале, отразились политические изменения, произошедшие как на региональных, так и на глобальном уровнях. Когда политологи говорят об изменении правил игры, то подразумевают дисбаланс в соотношении геополитических сил. Ну, а в контексте проблематики СОР – это ситуация, при которой узкая группа государств исчерпала лимит возможностей, позволявших ей ранее определять характер поведения всего международного сообщества. Стремление подавляющего большинства стран к самостоятельности на основе уважения интересов других государств – такова структурная основа формирующегося регионального и, возможно, мирового устройства. И в этом плане Баку оказался предусмотрительным и дальновидным послом, глашатаем этих изменений, предоставившим площадку форума СОР29 и организовавшим на ней прямой диалог Востока и Юга с Западом. Самая застарелая проблема заключается в том, что, как и раньше, Запад смотрит на Восток, выражаясь языком британцев, «не снимая пробкового шлема». То есть, привычно доминируя в концептуальном шаблоне «сверху вниз» и ни в коем случае наоборот. Здесь важно отметить, что в качестве «источника силы» Запад доминирует не столько даже за счёт технологий и оружия, сколько в силу убеждения, что именно в этой части света живет обобществленный человек-миссионер, одухотворенная личность, несущая бремя горделивого переустройства. Запад - первый по им же созданной шкале ценностей, он эталон. Используя сравнения наконец-то уходящего в отставку босса европейской дипломатии Жозепа Борреля, Европа — это сад, а "не Европа" — это джунгли.

Понятно, что для западных политиков и мыслителей их сад прекрасен и справедлив, как, впрочем, и его садовники, стремящиеся изменить и облагородить мир Востока, переложить его ресурсы в "правильные" руки технологов и в конце концов, сделать из восточного человека – западного. Не будем идеализировать Восток. Он тоже далеко не однороден, имеет массу собственных идей и политических конструкций. Но, как правило, он не экспортирует миссионерство и уж точно не стремится превратить западного человека в восточного. За редкими исключениями, возникающими, как реакция на западную экспансию. "…Если мы джунгли, то держитесь от нас подальше и не вмешивайтесь в наши дела", - сказал, как отрезал, президент Ильхам Алиев, выступая на саммите малых островных развивающихся государств (SIDS). Так, каковы же "наши дела", какова наша повестка в проблематике эко-экономики? Всё та же, о которой Азербайджан в период пандемии говорил от имени "Движения неприсоединения" - справедливость в распределении плодов технологий и ключевых ресурсов. Тогда это касалось справедливого распределения вакцин от COVID-19. В нынешней теме — это согласование новой коллективной цели в области климатического финансирования в интересах развивающихся государств и мирового большинства.