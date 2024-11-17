Новые запреты для мигрантов в России

Власти Новосибирской области РФ добавили к сферам, где запрещено работать мигрантам, дошкольное образование. Постановление об этом губернатор региона подписал в начале ноября, сообщает МВД области.

Согласно документу, в 2025 году хозяйствующим субъектам региона запрещается нанимать работающих по патентам иностранных граждан на должности в службах такси, в сфере торговли табачными изделиями и напитками в специализированных магазинах, а также в детских садах.

В начале октября сообщалось, что в Хабаровском крае с 2025 года могут быть введены ограничения на трудоустройство мигрантов в таких сферах, как транспорт, энергетика, газо- и водоснабжение. Незадолго до этого власти Московской области заявили, что с первого января следующего года запретят иностранным гражданам работать по патентам в сфере торговли алкоголем и табаком, уличного питания, социальных услуг, спорта, культуры, досуга, здравоохранения и образования.

После теракта в московском концертном зале «Крокус», организаторами которого власти России назвали нескольких граждан Таджикистана, в России резко ужесточили политику по отношению к иностранцам и трудовым мигрантам. Их не допускают к работе во многих сферах, а также принимают законодательные меры, усложняющие их пребывание в РФ и трудоустройство.