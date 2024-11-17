USD 1.7000
EUR 1.7919
RUB 1.7000
Подписаться на уведомления
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
Новость дня
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?

Новые запреты для мигрантов в России

13:16 2355

Власти Новосибирской области РФ добавили к сферам, где запрещено работать мигрантам, дошкольное образование. Постановление об этом губернатор региона подписал в начале ноября, сообщает МВД области.

Согласно документу, в 2025 году хозяйствующим субъектам региона запрещается нанимать работающих по патентам иностранных граждан на должности в службах такси, в сфере торговли табачными изделиями и напитками в специализированных магазинах, а также в детских садах.

В начале октября сообщалось, что в Хабаровском крае с 2025 года могут быть введены ограничения на трудоустройство мигрантов в таких сферах, как транспорт, энергетика, газо- и водоснабжение. Незадолго до этого власти Московской области заявили, что с первого января следующего года запретят иностранным гражданам работать по патентам в сфере торговли алкоголем и табаком, уличного питания, социальных услуг, спорта, культуры, досуга, здравоохранения и образования.

После теракта в московском концертном зале «Крокус», организаторами которого власти России назвали нескольких граждан Таджикистана, в России резко ужесточили политику по отношению к иностранцам и трудовым мигрантам. Их не допускают к работе во многих сферах, а также принимают законодательные меры, усложняющие их пребывание в РФ и трудоустройство.

Третья мировая разразится до инаугурации Трампа?
Третья мировая разразится до инаугурации Трампа? главная тема
14:25 2463
Подписан документ в области климата и здоровья
Подписан документ в области климата и здоровья
15:25 236
Ракетный удар по Одессе: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по Одессе: есть погибшие и раненые
15:06 727
Иран отказался от российской ПВО
Иран отказался от российской ПВО
15:03 1043
Почти переворот в Абхазии: продолжается противостояние «властей» и оппозиции
Почти переворот в Абхазии: продолжается противостояние «властей» и оппозиции о развитии ситуации; обновлено 14:54
14:54 5260
Алиев показал в Баку, каким должен быть новый мир
Алиев показал в Баку, каким должен быть новый мир статья концептуальная
11:54 3022
Незаконная продажа автономеров в TikTok. Реакция дорожной полиции
Незаконная продажа автономеров в TikTok. Реакция дорожной полиции видео
13:45 2179
Прогноз инфляции в Азербайджане на 2025 год
Прогноз инфляции в Азербайджане на 2025 год
13:04 2104
Азербайджан увеличивает расходы на оборону
Азербайджан увеличивает расходы на оборону
12:09 3262
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов когда сверхдержава в роли страны дураков
17 ноября 2024, 18:30 9159
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума обновлено 11:48
11:48 3315

ЭТО ВАЖНО

Третья мировая разразится до инаугурации Трампа?
Третья мировая разразится до инаугурации Трампа? главная тема
14:25 2463
Подписан документ в области климата и здоровья
Подписан документ в области климата и здоровья
15:25 236
Ракетный удар по Одессе: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по Одессе: есть погибшие и раненые
15:06 727
Иран отказался от российской ПВО
Иран отказался от российской ПВО
15:03 1043
Почти переворот в Абхазии: продолжается противостояние «властей» и оппозиции
Почти переворот в Абхазии: продолжается противостояние «властей» и оппозиции о развитии ситуации; обновлено 14:54
14:54 5260
Алиев показал в Баку, каким должен быть новый мир
Алиев показал в Баку, каким должен быть новый мир статья концептуальная
11:54 3022
Незаконная продажа автономеров в TikTok. Реакция дорожной полиции
Незаконная продажа автономеров в TikTok. Реакция дорожной полиции видео
13:45 2179
Прогноз инфляции в Азербайджане на 2025 год
Прогноз инфляции в Азербайджане на 2025 год
13:04 2104
Азербайджан увеличивает расходы на оборону
Азербайджан увеличивает расходы на оборону
12:09 3262
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов
Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов когда сверхдержава в роли страны дураков
17 ноября 2024, 18:30 9159
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума
В Азербайджане изменят размер критерия нуждаемости и прожиточного минимума обновлено 11:48
11:48 3315
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться