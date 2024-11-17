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Исторический максимум продажи алкоголя в России

13:23 1700

С января по октябрь этого года россияне купили 184,2 млн декалитров (1 дал — 10 л) алкогольной продукции, это на 0,8% больше год к году и на 21%, чем за аналогичный период 2017-го. Это следует из данных Росалкогольтабакрегулирования (РАТК), которые приводит РБК.

В частности, рекордные продажи продемонстрировала водка — всего за десять месяцев было продано 62,5 млн дал этого напитка, что также стало наибольшим показателем с 2017-го (54,2 млн дал). Однако это лишь немногим больше, чем за тот же период было продано в 2022 году.

Также рекорд установили продажи тихих и игристых вин. Тихого вина в рознице за десять месяцев было продано 46,9 млн дал — на 0,9% больше, чем в прошлом году. Рост по сравнению с 2017 годом составил 22,5%. Продажи игристого за десять месяцев 2024 года выросли до 16,3 млн дал, что на 10,9% больше год к году и на 61%, чем за аналогичный период 2017-го.

Кроме того, россияне увеличили покупки ликеро-водочных изделий и другого крепкого алкоголя (виски, рома, джина, кальвадоса и т.п.). С начала 2024 года их продажи составили 13,2 и 11,3 млн соответственно, что на 16,6% и 15,7% больше, чем годом ранее.

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