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Европейцы обсудят снятие запретов для Украины

13:40 991

Главы МИД и министры обороны ЕС 18-19 ноября обсудят отмену ограничений на удары европейским оружием по России. С таким заявлением глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель выступил по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

«Будет дискуссия об этом, и я надеюсь, что все министры достигнут договоренности об этом, но если нет, то каждая страна будет делать то, что сочтет правильным», - сказал он, комментируя сообщения СМИ о том, что США разрешили удары своим оружием вглубь территории России.

Боррель также подчеркнул, что он лично всегда поддерживал такие удары европейским оружием.

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