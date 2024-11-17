Незаконная продажа автономеров в TikTok. Реакция дорожной полиции

На платформе TikTok в прямом эфире осуществляется незаконная продажа автомобильных государственных номерных знаков. Потенциальным покупателям предлагаются номера стоимостью от 500 до 5 тысяч манатов.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, продажа автомобильных номерных знаков ранее также велась на различных интернет-площадках и сайтах объявлений. В этих объявлениях предлагались как обычные номера, так и номера серии «AA». Из прямых эфиров на TikTok стало известно, что мошенники используют различные схемы, чтобы обмануть десятки людей.

В Госуправлении дорожной полиции Азербайджана haqqin.az сообщили, что большинство объявлений о продаже номерных знаков размещается на сайтах без ведома владельцев автомобилей, к которым прикреплены эти номера. «Некоторые заявляют, что в их объявлениях идет речь не о продаже самих номеров, а об автомобилях, к которым они прикреплены. Обращаем внимание граждан на то, что верить таким объявлениям не стоит», — рекомендуют в управлении.

Также отмечено, что в целом продажа государственных номерных знаков через социальные сети или сайты объявлений не имеет правовой основы. Так, согласно законодательству, государственный регистрационный номер не может быть продан другим лицам владельцем или собственником транспортного средства.