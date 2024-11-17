Предпринимателя Вердиева будут судить в Гяндже

Завершилось предварительное следствие по делу бизнесмена Мугаиса Вердиева, обвиняемого в совершении мошенничества в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Дадаша Иманова.

Отметим, что Вердиев был задержан в сентябре этого года в Хатаинском районе Баку. Ему предъявили обвинение в крупном мошенничестве и арестовали. Предпринимателю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Потерпевшими по делу признаны Гашам Гусейнов и Сахават Мамедов.