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Предпринимателя Вердиева будут судить в Гяндже

14:16 800

Завершилось предварительное следствие по делу бизнесмена Мугаиса Вердиева, обвиняемого в совершении мошенничества в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Дадаша Иманова.

Отметим, что Вердиев был задержан в сентябре этого года в Хатаинском районе Баку. Ему предъявили обвинение в крупном мошенничестве и арестовали. Предпринимателю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Потерпевшими по делу признаны Гашам Гусейнов и Сахават Мамедов.

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