Третья мировая разразится до инаугурации Трампа?

Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Но кто будет командовать парадом - Джо Байден или Дональд Трамп? Решение действующего президента США Джо Байдена снять запрет Украине на использование американских дальнобойных ракет для ударов по целям вглубь России было довольно четко рассчитано по времени. Оно было объявлено за день до открытия двухдневного саммита «Двадцатки» в Рио-де-Жанейро, где Байден встретится с лидерами западноевропейских государств. И не случайно вслед за президентом США Франция и Великобритания также объявили о том, что снимают ограничения для использования своих дальнобойных ракет Scalp и Storm Shadow. Нельзя исключать, говорят военные аналитики в Вашингтоне, что на саммите G20 союзники могут надавить и на Шольца, чтобы он разрешил поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Эти действия, без всякого сомнения, были скоординированы, а детали будут обсуждаться в Бразилии. Американские эксперты считают, что Владимир Путин догадывался о таком развитии событий, и это было причиной того, что он отказался ехать на саммит. В самом деле это было для него унижением - присутствовать там, где все разговоры будут о войне России против Украины. К тому же не забываем, что Международный уголовный суд еще год назад выдал ордер на арест Путина, а Бразилия подписала Римский статут, основополагающий документ МУС, который предполагает такую меру. В Вашингтоне также допускают, что в ходе недавнего телефонного звонка немецкого канцлера Олафа Шольца Путину тот мог намекнуть, что «друзья Украины» могут повысить ставки, чтобы посмотреть на реакцию российского президента. Она и последовала - тот одобрил массированный и комбинированный обстрел Украины ракетами и дронами, самый крупный с начала войны. После этого Байден сразу же принял свое решение. Формально причиной снятия ограничений на использование дальнобойных ракет стало присутствие солдат КНДР на территории Курской области. О том, что это совершенно недопустимо, поскольку ведет к глобализации конфликта, американские должностные лица говорят уже давно, но дальше слов дело не шло. Сейчас Байден дал отмашку лишь на удары по российско-северокорейским войскам, которые наступают в Курске. Однако представители администрации охотно признают The Washington Post, что радиус действия ракет ATACMS может быть расширен. Дальность их стрельбы составляет от 200 до 300 километров в зависимости от типа ракет, и по тем графикам, которые появились в социальных сетях, они могут покрыть чуть ли не половину европейской территории РФ.

Кстати, пентагоновские генералы скептически относились к тому, что удары вглубь территории России изменят ход войны. Они уже давно сообщают о том, что 90 процентов российских самолетов, которые сбрасывают самонаводящиеся бомбы на Украину, выведены со своих баз в относительной близости к украинской границе. В ответ сторонники этой меры говорят, что в любом случае России придется переформатировать свою ПВО и отвести значительное количество войск вглубь страны. «Это станет оперативной выгодой для Украины, которая позволит ей лучше защищать и удерживать захваченную территорию в Курске и нейтрализовать преимущество России, которая использует северокорейские войска на этом участке фронта», - говорит известный военный эксперт Майкл Кофман. Президент Байден всегда сильно колебался, когда речь шла о поставках современных вооружений Украине. Сначала он долго не мог принять решение по ATACMS, но потом его уломали. Затем президент упирался по поводу поставок истребителей F-16, но в конце концов согласился и на это. Его советники, ратовавшие за усиление военной помощи Украине, говорили: «Вы видите, Путин угрожает ответными мерами, но ничего не предпринимает». Согласие США на удары вглубь территории России, конечно, отдельный вопрос. Путин предупредил, что это для него точно станет красной чертой, перейдя которую, Запад окажется в состоянии вооруженной конфронтации с Россией. В США не слишком близко к сердцу приняли ядерные угрозы российского президента, сочтя их блефом, но допустили, что в отместку Россия может ударить ракетами по военным базам США и их европейских союзников за рубежом, в частности, на Ближнем Востоке. Однако после выборов в Америке, на которых победил Дональд Трамп, сложилась совершенно новая военно-политическая ситуация. Возможный жесткий ответ Путина похоронит какие бы то ни было переговоры с Трампом по окончании войны и лишит всякой перспективы достижение взаимопонимания с новым президентом США. Путину это абсолютно не нужно.