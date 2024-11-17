Заседание министров высокого уровня на COP29

Мероприятие было проведено председателем COP29 в партнерстве с Министерством науки и образования, с такими международными организациями, как Азиатский банк развития, Зеленый климатический фонд, Международная организация труда (МОТ), ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВОЗ.

18 ноября в рамках тематического Дня человеческого развития, впервые проводимого в рамках COP29, состоялась совместная встреча высокого уровня на тему «Бакинская инициатива человеческого развития для обеспечения устойчивости климата».

Основная цель совместной встречи заключалась в том, чтобы подчеркнуть важность инвестиций в человеческое развитие для обеспечения устойчивости климата. Одной из основных тем совместного заседания стала важность подготовки образовательных программ «Друг климата» с целью предоставления будущим поколениям необходимых знаний и навыков для борьбы с климатическими проблемами.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступивший со вступительной речью на мероприятии, заявил, что для адаптации к экологическим вызовам должны предоставляться необходимые знания, навыки и системы поддержки. Он отметил, что бакинская инициатива направлена на укрепление молодежи в качестве активных участников по борьбе с изменением климата.