Заседание министров высокого уровня на COP29
18 ноября в рамках тематического Дня человеческого развития, впервые проводимого в рамках COP29, состоялась совместная встреча высокого уровня на тему «Бакинская инициатива человеческого развития для обеспечения устойчивости климата».
Мероприятие было проведено председателем COP29 в партнерстве с Министерством науки и образования, с такими международными организациями, как Азиатский банк развития, Зеленый климатический фонд, Международная организация труда (МОТ), ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВОЗ.
Основная цель совместной встречи заключалась в том, чтобы подчеркнуть важность инвестиций в человеческое развитие для обеспечения устойчивости климата. Одной из основных тем совместного заседания стала важность подготовки образовательных программ «Друг климата» с целью предоставления будущим поколениям необходимых знаний и навыков для борьбы с климатическими проблемами.
Министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступивший со вступительной речью на мероприятии, заявил, что для адаптации к экологическим вызовам должны предоставляться необходимые знания, навыки и системы поддержки. Он отметил, что бакинская инициатива направлена на укрепление молодежи в качестве активных участников по борьбе с изменением климата.
В рамках мероприятия Азербайджан предложил измерить знания об устойчивости климата посредством Программы международной оценки учащихся (PISA). Эта инициатива была оценена как показатель поддержки Азербайджаном глобальных стандартов климатического образования.
На совместном заседании также обсуждались такие вопросы, как повышение осведомленности о климате в школах, подготовка учителей в этой области и создание климатически устойчивых систем образования. В то же время были представлены стратегические подходы к приобретению важных навыков для зеленой экономики.
По итогам встречи были приняты Бакинские руководящие принципы устойчивости к изменению климата для человеческого развития. Эти принципы отражают комплексный подход к борьбе с последствиями изменения климата, подчеркивая важность образования.