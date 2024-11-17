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Германия передаст Украине «мини-Таурусы»

14:55 748

Германия собирается передать Украине технологическую новинку - четыре тысячи дронов с искусственным интеллектом от компании Helsing.

Как пишет Bild, эти БПЛА уже прозвали Mini-Taurus. Они имеют современные системы, которые делают их неуязвимыми для российских систем радиоэлектронной борьбы и GPS-помех. Поставки дронов подтвердил и министр обороны Германии Борис Писториус.

Инсайдеры анонсировали, что уже с декабря начнется поставка нескольких сотен БПЛА. Несколько образцов уже тестируют на фронте в восточных регионах Украины в реальных боевых условиях.

Как указывается, Mini-Taurus анализируют местность и определяют местоположение даже при сложных погодных условиях или разрушенной инфраструктуре. Это позволяет дрону выполнять миссию даже в случае потери радиосигнала, что значительно увеличивает точность поражения.

Кроме того, немецкие дроны имеют вчетверо большую дальность полета, чем у обычных украинских БПЛА-камикадзе, и при этом значительно дешевле западных аналогов.

Bild не раскрывает точной стоимости этих дронов, однако американские Switchblade 600 стоят около 100 000 евро, а российские Zala Lancet - 35 000 евро.

По словам Писториуса, ВСУ смогут эффективно использовать эти БПЛА против ключевых военных объектов России, в частности, командных пунктов и логистических центров. Берлин может рассмотреть также внедрение подобных технологий в своем Бундесвере.

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