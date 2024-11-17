Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Грузии в рамках COP29
В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялась встреча глав министерств здравоохранения Азербайджана и Грузии, сообщили в пресс-службе Минздрава.
В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что историческая и культурная общность азербайджанского и грузинского народов составляет основу связей между двумя странами. По словам министра, традиционно дружественные отношения наших стран уходят корнями в глубину веков. Была отмечена роль взаимных визитов на высшем уровне в сфере расширения связей между Азербайджаном и Грузией: «Дружеские отношения между главами государств вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление тесного сотрудничества между нашими странами по многим направлениям».
Теймур Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития отношений между Азербайджаном и Грузией в области здравоохранения. По словам министра, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов.
Также была подчеркнута важность и актуальность вопросов, обсуждаемых в рамках COP29. Теймур Мусаев отметил, что глобальное медицинское сообщество призвано сыграть важную роль в реагировании на последствия изменения климата и внесении вклада в улучшение безопасности в области здоровья. Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.
В свою очередь, министр по делам по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Михеил Сарджвеладзе, подчеркнув высокий уровень двусторонних связей, отметил, что между странами существуют исторические, традиционно дружеские отношения.
Михеил Сарджвеладзе отметил высокий уровень организации Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подчеркнув особую роль Азербайджана в формировании повестки COP29.
Также была выражена заинтересованность в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана.
На встрече состоялся обмен мнениями по подготовке квалифицированных кадров в сфере здравоохранения и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.