Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Грузии в рамках COP29

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялась встреча глав министерств здравоохранения Азербайджана и Грузии, сообщили в пресс-службе Минздрава. В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что историческая и культурная общность азербайджанского и грузинского народов составляет основу связей между двумя странами. По словам министра, традиционно дружественные отношения наших стран уходят корнями в глубину веков. Была отмечена роль взаимных визитов на высшем уровне в сфере расширения связей между Азербайджаном и Грузией: «Дружеские отношения между главами государств вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление тесного сотрудничества между нашими странами по многим направлениям».

Теймур Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития отношений между Азербайджаном и Грузией в области здравоохранения. По словам министра, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов. Также была подчеркнута важность и актуальность вопросов, обсуждаемых в рамках COP29. Теймур Мусаев отметил, что глобальное медицинское сообщество призвано сыграть важную роль в реагировании на последствия изменения климата и внесении вклада в улучшение безопасности в области здоровья. Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.