Иран отказался от российской ПВО

Ирану не нужны российские зенитно-ракетные комплексы С-400, его собственные системы гораздо лучше, заявил высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Менее месяца назад российские средства ПВО не смогли отразить израильскую ракетную атаку и сами, согласно данным разведок США и Израиля, были уничтожены.

Иран не запрашивал у России систему С-400, сказал Давуд Шейхиан, заместитель по операциям воздушно-космических сил КСИР, в видеоинтервью, переданном государственными СМИ. «Наши нынешние системы обладают гораздо бóльшими возможностями, чем С-400», — сказал он, добавив, что Иран также активно использует комплексы С-300 российского производства и не видит необходимости в С-400.

В начале августа The New York Times сообщала, что иранское руководство, опасаясь войны с Израилем, попросило у Москвы передовые системы ПВО (которыми могут быть комплексы С-400 «Триумф» — наиболее современная система противовоздушной обороны, которую производит Россия). Просьба была озвучена во время визита в Тегеран секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, рассказали газете два иранских чиновника, знакомых с военным планированием, один из которых является членом КСИР.

Когда же Израиль пообещал ответить на ракетную атаку Ирана 1 октября, иранские СМИ стали публиковать неподтвержденную информацию о том, что Россия поставила Тегерану по крайней мере одну эскадрилью истребителей Су-35 и неустановленное количество систем С-400, отмечало Euronews.

В итоге иранская ПВО ничего не смогла противопоставить израильской атаке, которую в ночь на 26 октября совершили около 100 самолетов, включая стелс-истребители F-35. Израиль вывел из строя 12 установок, где производилось топливо для иранских баллистических ракет, которые в этом году начали поставляться российской армии, а также разрушил секретный центр, в котором с начала года велись исследования, связанные с ядерным оружием.