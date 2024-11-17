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Ракетный удар по Одессе: есть погибшие и раненые

15:06 738

Войска РФ днем 18 ноября нанесли ракетный удар по Одессе. В городе повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома, сообщает глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

В результате обстрела есть погибшие и раненые. Местные СМИ публикуют кадры, на которых видны тела погибших на улице.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что в ходе российского удара по Одессе погибли как минимум восемь человек. По его словам, одна из ракет не разорвалась, она попала в здание учебного заведения.

«В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений», — так прокомментировал удар по Одессе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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