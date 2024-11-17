Алиев назначает генконсулов
15:29 582
Президент Азербайджана Ильхам Алиев своими распоряжениями назначил Вугара Гурбанова генконсулом в Лос-Анджелесе, а Замина Алиева – в турецком Карсе.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Фуада Азизова генконсулом в грузинском городе Батуми.
Другим распоряжением главы государства Айхан Сулейманлы назначен генконсулом в Актау (Казахстан).
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