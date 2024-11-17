Сахиль Бабаев: Минтруда предлагает курсы по зеленым навыкам для ищущих работу

Одним из главных приоритетов Министерства труда и социальной защиты населения является обеспечение устойчивого развития навыков рабочей силы в соответствии с изменяющимися требованиями рынка труда. Для достижения этой цели министерство создало широкую сеть сотрудничества с государственными учреждениями, международными организациями, неправительственными организациями и частным сектором. Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил во время панельных обсуждений на встрече высокого уровня по инвестициям в развитие человеческого капитала для формирования устойчивого к изменениям климата будущего, которая проходила в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Министр ответил на вопросы модератора, главы отдела устойчивости и политики в области рабочей силы платформы LinkedIn Эфрема Байсера, касающиеся адаптации навыков рабочей силы к потребностям рынка труда, а также развития зеленых навыков. Сахиль Бабаев отметил, что основной целью является подготовка рабочей силы с навыками, соответствующими требованиям рынка труда, а также содействие созданию новых возможностей для занятости. Кроме того, в рамках сотрудничества с ведущими компаниями в сфере ИКТ и инноваций организуются программы профессиональной подготовки для развития новых компетенций. Реализуются совместные проекты для упрощения трудоустройства людей, нуждающихся в особой социальной поддержке. Министр подчеркнул, что с 2021 по 2024 год по заказу Государственного агентства занятости при министерстве было организовано 1600 профессиональных курсов. Важную роль в этом сыграло сотрудничество с центрами профессионального образования, государственными и частными учебными заведениями. В последующие годы министерство планирует расширить эту сеть партнерств.