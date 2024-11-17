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Сахиль Бабаев: Минтруда предлагает курсы по зеленым навыкам для ищущих работу

15:15 207

Одним из главных приоритетов Министерства труда и социальной защиты населения является обеспечение устойчивого развития навыков рабочей силы в соответствии с изменяющимися требованиями рынка труда. Для достижения этой цели министерство создало широкую сеть сотрудничества с государственными учреждениями, международными организациями, неправительственными организациями и частным сектором.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил во время панельных обсуждений на встрече высокого уровня по инвестициям в развитие человеческого капитала для формирования устойчивого к изменениям климата будущего, которая проходила в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Министр ответил на вопросы модератора, главы отдела устойчивости и политики в области рабочей силы платформы LinkedIn Эфрема Байсера, касающиеся адаптации навыков рабочей силы к потребностям рынка труда, а также развития зеленых навыков.

Сахиль Бабаев отметил, что основной целью является подготовка рабочей силы с навыками, соответствующими требованиям рынка труда, а также содействие созданию новых возможностей для занятости. Кроме того, в рамках сотрудничества с ведущими компаниями в сфере ИКТ и инноваций организуются программы профессиональной подготовки для развития новых компетенций. Реализуются совместные проекты для упрощения трудоустройства людей, нуждающихся в особой социальной поддержке.

Министр подчеркнул, что с 2021 по 2024 год по заказу Государственного агентства занятости при министерстве было организовано 1600 профессиональных курсов. Важную роль в этом сыграло сотрудничество с центрами профессионального образования, государственными и частными учебными заведениями. В последующие годы министерство планирует расширить эту сеть партнерств.

Сахиль Бабаев добавил, что министерство заинтересовано в расширении сотрудничества по созданию зеленых рабочих мест в рамках перехода к зеленой экономике. Расширение центров профессионального образования для подготовки рабочей силы с навыками, соответствующими потребностям зеленой экономики, является одним из основных направлений работы.

На данный момент центры профессиональной подготовки министерства предлагают курсы по зеленым навыкам для лиц, ищущих работу. Эти программы профессионального обучения нацелены на поддержку и развитие новых рабочих секторов, важных для перехода Азербайджана к зеленой экономике.

В панельных обсуждениях также приняли участие представители соответствующих учреждений из Италии, Нидерландов, Великобритании, Бразилии и других стран, а также представители международных организаций.

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