Подписан документ в области климата и здоровья

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На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) 18 ноября выбран как тематический День человеческого капитала, посвященный детям и молодежи, здоровью и образованию. В связи с этим состоялся круглый стол высокого уровня по климату и здоровью.

В ходе мероприятия подписано Письмо о намерениях создания «Коалиции по преемственности председателей Бакинской COP в области климата и здоровья». В состав Коалиции вошли Азербайджан, Великобритания, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что как принимающая сторона COP29 Азербайджан привержен продвижению взаимосвязи климата и здоровья: «Влияние изменения климата на здоровье уже ощущается во всех уголках мира. Эти воздействия угрожают не только благополучию людей, но и устойчивости систем здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода».

По словам министра, Коалиция представляет собой беспрецедентный уровень международного сотрудничества: «Сегодня мы делаем важный шаг вперед в нашем коллективном обязательстве противостоять этим вызовам. Вместе со Всемирной организацией здравоохранения мы стремимся к тому, чтобы изменение климата и здоровье оставались в центре глобальной повестки дня».

В своем выступлении Теймур Мусаев подчеркнул, что в рамках предыдущих COP были достигнуты ощутимые результаты: «Предыдущие инициативы, такие как Альянс COP26 за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH), Инициатива COP27 по борьбе с изменением климата и питанию (I-CAN) и Руководящие принципы COP28 по финансированию мер в области климата и здоровья в целях защиты здоровья, заложили важный и прочный фундамент. Однако мы не должны останавливаться на достигнутом».

Было отмечено, что новая коалиция обеспечит преемственность и платформу, необходимые для укрепления этих усилий, максимального увеличения их воздействия и объединения заинтересованных сторон из правительств, международных организаций, гражданского общества, академических кругов и частного сектора: «Подписывая Письмо о намерениях, мы обязуемся придерживаться общего видения: мира, в котором политика в области климата и здравоохранения не изолирована, а интегрирована во все аспекты управления и развития. Финансирование систем здравоохранения, устойчивых к изменению климата, — это не надежда, а реальность».

«Мы видим, как изменение климата влияет на здоровье людей во всем мире. От повышения температуры, усугубляющего респираторные заболевания, до учащения экстремальных погодных явлений — здоровье людей находится под угрозой. Но мы также видим возможность для преобразований. Отдавая приоритет как здравоохранению, так и климатическим действиям, мы можем защитить жизни, построить более сильные системы здравоохранения и внести вклад в устойчивое развитие», - отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджана.

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