Подписан документ в области климата и здоровья

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) 18 ноября выбран как тематический День человеческого капитала, посвященный детям и молодежи, здоровью и образованию. В связи с этим состоялся круглый стол высокого уровня по климату и здоровью. В ходе мероприятия подписано Письмо о намерениях создания «Коалиции по преемственности председателей Бакинской COP в области климата и здоровья». В состав Коалиции вошли Азербайджан, Великобритания, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что как принимающая сторона COP29 Азербайджан привержен продвижению взаимосвязи климата и здоровья: «Влияние изменения климата на здоровье уже ощущается во всех уголках мира. Эти воздействия угрожают не только благополучию людей, но и устойчивости систем здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода». По словам министра, Коалиция представляет собой беспрецедентный уровень международного сотрудничества: «Сегодня мы делаем важный шаг вперед в нашем коллективном обязательстве противостоять этим вызовам. Вместе со Всемирной организацией здравоохранения мы стремимся к тому, чтобы изменение климата и здоровье оставались в центре глобальной повестки дня».