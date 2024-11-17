Теплая встреча Сахиля Бабаева с грузинским коллегой
В Баку в рамках мероприятия COP29 состоялась встреча министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева с министром по вопросам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальных дел Грузии Михаилом Саржвеладзе.
Подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Грузией развиваются на основе двустороннего дружественного и стратегического партнёрства во всех сферах. Представлена информация о социальных реформах, проводимых в нашей стране, и достигнутых успехах.
Обсуждены преимущества концепции DOST, а также работы по широкому применению цифровых технологий в сферах труда, занятости и социальной защиты. Отмечено, что сотрудничество и обмен опытом в этих областях взаимовыгодны для обеих стран.
В ходе встречи были обсуждены возможности расширения сотрудничества между министерствами в области труда, занятости и социальной защиты.