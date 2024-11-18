Кто опекал арестованных таможенников?

Завершено расследование дела экс-сотрудников Государственного таможенного комитета, обвиняемых в содействии контрабанде. Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать судья Роман Алекперли. Предварительное заседание суда назначено на 28 ноября.

Следствие установило, что основатель ООО Karvan 313 Тельман Ибрагимов, бывшие сотрудники таможенных органов, работавшие его заместителями — Ариф Рзаев, Тевеккюль Байрамов, Шахин Солтанов, гражданин Турции Шенер Бильги, а также другие лица в 2023–2024 годах провернули крупную махинацию с драгоценными металлами. Для этой махинации использовались грузовики, предназначенные для вывоза из страны экспортных товаров. Действовали преступники не одни. За взятки им согласились помочь инспекторы Главного таможенного управления Баку Тураб Насиров и таможенного управления Сумгаита Эльмир Мамедов. А бывшего начальника Товузского таможенного управления Эльчина Шабанова и экс-начальника таможенного поста «Красный мост» Васифа Абыева обвинили в халатности.