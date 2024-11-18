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Кто опекал арестованных таможенников?

главный вопрос
Инара Рафикгызы, судебный репортер
15:44 4596

Завершено расследование дела экс-сотрудников Государственного таможенного комитета, обвиняемых в содействии контрабанде. Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать судья Роман Алекперли. Предварительное заседание суда назначено на 28 ноября.

Следствие установило, что основатель ООО Karvan 313 Тельман Ибрагимов, бывшие сотрудники таможенных органов, работавшие его заместителями — Ариф Рзаев, Тевеккюль Байрамов, Шахин Солтанов, гражданин Турции Шенер Бильги, а также другие лица в 2023–2024 годах провернули крупную махинацию с драгоценными металлами. Для этой махинации использовались грузовики, предназначенные для вывоза из страны экспортных товаров.

Действовали преступники не одни. За взятки им согласились помочь инспекторы Главного таможенного управления Баку Тураб Насиров и таможенного управления Сумгаита Эльмир Мамедов. А бывшего начальника Товузского таможенного управления Эльчина Шабанова и экс-начальника таможенного поста «Красный мост» Васифа Абыева обвинили в халатности.

Отмечается, что в результате действий вышеуказанных лиц госбюджет недополучил таможенных платежей на сумму свыше 1,8 миллиона манатов. На основании собранных доказательств обвинения предъявлены следующим лицам: Эльмиру Мамедову по статье 311.3.4 (получение взятки с применением угроз), Турабу Насирову по статье 311.2 (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), Васифу Абыеву и Эльчину Шабанову по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия), Тельману Ибрагимову, Арифу Рзаеву, Тевеккюлю Байрамову, Шахину Солтанову и Шенеру Бильги по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Всех лиц, непосредственно причастных к данному делу, правоохранители арестовали. Васифа Абыева и Эльчина Шабанова поместили под полицейский надзор и отстранили от занимаемых должностей. Шенер Бильги же был объявлен в розыск.

Отметим, что следствие по вышеупомянутому уголовному делу проводило Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. 

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