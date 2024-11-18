МИД Франции опроверг разрешение Украине

«Мы открыто заявляли, что рассмотрели бы вариант разрешить удары по целям, с которых Россия атакует украинскую территорию. В этом вопросе нет ничего нового», — отметил министр (его слова приводит Reuters).

Франция пока не предоставляла Украине разрешения использовать поставленное оружие для ударов по территории России. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. Тем не менее он подчеркнул, что такая возможность сейчас активно обсуждается.

17 ноября The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден снял ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. По информации издания, это решение связано с появлением северокорейских военных в зоне боевых действий. Вслед за этим Le Figaro написала, что Великобритания и Франция приняли аналогичные решения относительно ракет Storm Shadow и SCALP.

На фоне этих новостей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары наносят не словами, а такие вещи не анонсируют. «Ракеты скажут сами за себя. Обязательно», — отметил он, добавив, что дальнобойные удары являются ключевой частью его «плана победы».

Днем 18 ноября Le Figaro удалила из своей статьи информацию о том, что Париж и Лондон разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для атак по российской территории. В обновленной версии материала остались только данные со ссылкой на The New York Times о снятии ограничений США на применение ATACMS.