Капитал Банк завоевал 4 золотые награды «Фелис»

Kapital Bank, первый банк страны, был удостоен престижной награды Турции «Фелис». Ежегодно в «Фелис» поступают проекты, которые выделяются и меняют рекламный рынок Турции и Азербайджана своим творческим подходом. Среди лауреатов 4 проекта, реализованных командой Kapital Bank.

Проект «Будем сердцем Турции», реализуемый фондом Red Hearts Foundation, получил золото Felis в категории «SMM и цифровая кампания» в разделе «Цифровые и мобильные технологии». Напомним, в феврале 2023 года Фонд начал благотворительную акцию во время землетрясения, повлекшего человеческие жертвы в различных регионах Турции, оперативно собрал 750 тысяч манатов и отправил их в братскую страну.

Фильтр «След Республики», подготовленный Kapital Bank для социальной сети TikTok ко Дню независимости 28 мая, стал одной из избранных идей текущего года. Всего 50 000 пользователей сняли видеоролики и поделились ими, и эти ролики собрали более 30 миллионов просмотров. Проект получил 2 «Фелиса» в номинациях «Участие пользователей» и «Использование технологий» с рекордным показателем.

Видеоклип «Бирбанк х Пастер», подготовленный банком совместно с рекламным агентством Ağıllı nağıla, за короткое время полюбился зрителям и смог изменить ситуацию на местном рынке. В результате проект стал победителем в номинации «Дизайн движущихся изображений» в разделе «Дизайн и брендинг».

Эти награды еще раз подтверждают творческое лидерство Капитал Банка в создании инноваций в сфере рекламы и маркетинга.