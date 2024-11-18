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Ирану опять дали по шапке за поставки оружия России

16:04 1953

Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за военных поставок России и группировкам на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Об этом сообщил Совет ЕС, заседание которого проходит в Брюсселе.

"Эта дополнительная мера нацелена против использования судов и портов для передачи иранских беспилотных летательных аппаратов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "сегодняшнее решение вводит запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА".

В черный список также внесли крупнейшую иранскую судовладельческую компанию The Islamic Republic of Iran Shipping Line Group и ее директора.

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