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В университете ADA обсудили «Экологический мост»

16:12 539

В университете ADA при поддержке Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в рамках Хазарской недели прошел форум на тему «Экологический мост для мира и благосостояния». В рамках форума состоялись панельные дискуссии, посвященные различным вопросам.

Депутат Национального собрания, проректор ADA Университета Фариз Исмаилзаде отметил, что цель мероприятия — обсудить способы, как сотрудничество в области охраны окружающей среды может способствовать миру и процветанию.

Модератором панельной дискуссии на тему «Создание мирного будущего, способствующего восстановлению Карабаха: внедрение решений в области зеленой энергии, создание устойчивых рабочих мест и строительство умных деревень» стал член Правления Фонда Джеймстауна, бывший посол США в Азербайджане, международный эксперт Мэтью Брайза.

В своем выступлении заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов отметил, что форум был организован в рамках конференции COP29, принимаемой в Азербайджане.

Он добавил, что обсуждаемые вопросы соответствуют двум приоритетам Национальной стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2030 год: возвращению в освобожденные территории и созданию чистой окружающей среды, а также стратегии «зеленого роста» страны. Участникам была предоставлена информация о восстановлении и реконструкции в Карабахе и Восточном Зангезуре в рамках «Большого возвращения», а также о строительстве умных деревень и зеленых зон.

Ректор Академии государственного управления Урхан Алекперов отметил, что проведение конференции COP29 в Азербайджане — это не случайность. Это результат доверия к стране. Азербайджан достиг больших успехов в области энергетического перехода, что стало возможным благодаря внедрению новых технологий.

По словам Мэтью Брайзы, в настоящее время Азербайджан оказывает поддержку укреплению мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в рамках организации COP29. Мы хотим провести эту конференцию для того, чтобы поддержать сотрудничество в изучении показателей изменения климата, охраны окружающей среды и содействия урегулированию мира в странах.

Также было подчеркнуто, что создание необходимой инфраструктуры на освобожденных территориях является сложной задачей и что азербайджанское правительство проделало большую работу в этом направлении. Были также отмечены усилия правительства по всесторонней поддержке, касающиеся возвращения бывших вынужденных переселенцев в их дома и созданию условий для улучшения их жизни.

На форуме выступили местные и международные эксперты с широким опытом. Специалисты собрались, чтобы обсудить изменения в экологической среде, а также проблемы и решения в области охраны сельского хозяйства.

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