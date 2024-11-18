Борец за свободу слова в шорт-листе Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп назвал Брендана Карра кандидатом на пост председателя Федеральной комиссии по связи (FCC) в новой администрации. Его заявление приводит The New York Times (NYT).

«Карр — защитник свободы слова. Он боролся с законодательством, которое ограничивало свободы американцев и сдерживало развитие нашей экономики», — говорится в заявлении Трампа.

FCC занимается регулированием телекоммуникаций и СМИ в США, в том числе осуществляет контроль за интернетом, телевидением и внедряет новые технологии.

Перед выборами Трамп призывал комиссию лишить лицензии вещательные компании, такие как NBC и CBS, за «несправедливое освещение событий».

Карр был одним из авторов документа «Проект 2025», в котором предлагал дать полномочия FCC по регулированию деятельности крупнейших технологических компаний, таких как Apple, Meta, Google и Microsoft. «Картель цензуры должен быть распущен», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter).