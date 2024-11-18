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Сахиль Бабаев о расширении системы профподготовки в Азербайджане

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16:31 551

В последние годы в Азербайджане продолжается расширение системы профессиональной подготовки в соответствии с современными требованиями, а повышение квалификаций рабочей силы в соответствии с изменениями на рынке труда является одним из основных направлений деятельности. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пресс-конференции в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

По его словам, инвестиции в человеческий капитал — это инвестиции в развитие общества, как в настоящее время, так и в будущем для каждой страны.

Он также отметил важность креативного подхода к развитию человеческого капитала для успешного перехода к зеленой экономике, подчеркнув, что этот процесс должен быть реализован в справедливой и инклюзивной среде с учетом защиты социальных и трудовых прав.

Министр рассказал об успешных реформах в сфере труда, занятости и социальной защиты, проводимых в рамках «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы», утвержденной президентом страны.

Бабаев отметил, что в этом документе определено, что новая модель роста в стратегический период будет опираться на частные инициативы, качественный и здоровый человеческий капитал, а также на создание возможностей для переподготовки существующих человеческих ресурсов через систему образования на протяжении всей жизни.

Он добавил, что в последние годы система профессиональной подготовки в стране расширяется и модернизируется в соответствии с современными требованиями. Министр обратил внимание, что переход к зеленой экономике формирует новую рабочую среду через внедрение зеленых технологий, что меняет характер многих профессий. Развитие квалификаций рабочей силы в соответствии с этими изменениями на рынке труда является одним из главных направлений работы, и в этом направлении ведется значительная работа.

За последние 6 лет было реализовано 4 пакета социальных реформ, и в этот период произошло значительное увеличение социальных выплат. Бабаев отметил, что в ближайшие годы увеличение социальных выплат останется одним из приоритетных вопросов.

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