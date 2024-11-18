Сахиль Бабаев о расширении системы профподготовки в Азербайджане

В последние годы в Азербайджане продолжается расширение системы профессиональной подготовки в соответствии с современными требованиями, а повышение квалификаций рабочей силы в соответствии с изменениями на рынке труда является одним из основных направлений деятельности. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пресс-конференции в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

По его словам, инвестиции в человеческий капитал — это инвестиции в развитие общества, как в настоящее время, так и в будущем для каждой страны.

Он также отметил важность креативного подхода к развитию человеческого капитала для успешного перехода к зеленой экономике, подчеркнув, что этот процесс должен быть реализован в справедливой и инклюзивной среде с учетом защиты социальных и трудовых прав.

Министр рассказал об успешных реформах в сфере труда, занятости и социальной защиты, проводимых в рамках «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы», утвержденной президентом страны.