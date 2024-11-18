Зеленский в охваченном боями Покровске
16:46 2423
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Покровск Донецкой области, который отчаянно пытаются захватить российские войска.
«Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая обороняет город. Пообщался с защитниками и отметил наградами. Напряженное направление. Только благодаря прочности воинов Восток не оккупирован тотально Россией. Враг ежедневно получает ответ», - отметил президент Украины.
November 18, 2024
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