ООО Clean Energy Jabrayil и ЗАО Baku Steel Company подписали Меморандум о сотрудничестве по проекту солнечной энергетики

Компании ООО Clean Energy Jabrayil и ЗАО Baku Steel Company (далее – BSC) подписали Меморандум о сотрудничестве для совместной работы над проектом солнечной энергетики, направленным на поставку возобновляемой энергии BSC через централизованную энергосеть.

Проект предусматривает строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в селе Солтанлы Джебраильского района, которая будет разделена на две части: солнечные станции Shams и Horizon, каждая мощностью 50 МВт. Производимая энергия будет использоваться для обеспечения потребностей местного производственного сектора.

Проект будет реализован двумя специализированными инвестиционными структурами: Enerso от Nobel Energy и Clean Energy Jabrayil от ООО Clean Energy Investment, обе из которых активно продвигают инициативы в области зеленой энергетики.

Данное партнерство подчеркивает общую приверженность сторон поддержке стратегии перехода Азербайджана к зеленой энергетике и содействию достижению целей устойчивого развития страны.