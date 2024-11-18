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Гурулев хочет превратить США в ядерный пепел

17:05 1757

России необходимо нанести демонстративный ядерный удар по США в ответ на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Я вас уверяю — обратки не будет. Потому что тот [ядерный] арсенал, который есть у России, 100% сдерживает — что [президента США Джо] Байдена, что [избранного президента США Дональда] Трампа — от применения ядерного оружия», — сказал Гурулев в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым».

После этого, по словам депутата, ни у кого не возникнет желания бить по России ракетами ATACMS или Storm Shadow. Однако если Вашингтон пойдет на дальнейшую эскалацию, то «от Америки ничего по сути не останется». «Америке наносится 95%-ный тотальный ущерб. Не будет ни Байдена, ни Трампа», — подчеркнул Гурулев. Он также предложил нанести удар по ядерным арсеналам Великобритании и Франции. «Это вполне будет одним из вариантов сдерживания США», — уточнил депутат.

Между тем в Совете Федерации заявили, что разрешение Украине бить по территории России американскими ракетами ATACMS — «это очень большой шаг к началу Третьей мировой войны». «Ответ России [на удары] будет незамедлительным», — отметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, в результате «удара страшной силы» по Украине «могут быть снесены все центры принятия решений», а также «все мосты через Днепр».

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