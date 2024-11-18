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Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в социальной сфере

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17:18 400

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахил Бабаев встретился в Баку в рамках мероприятия COP29 с замминистра семейных и социальных услуг Турции Адилем Чалышканом и замминистра труда и социальной защиты Турции Лютфиахом Алпканом.

На встрече было подчеркнуто, что благодаря совместным усилиям президентов Азербайджана и Турции отношения между двумя странами, основанные на дружбе и братстве, продолжают развиваться и достигли уровня стратегического партнерства.

Была отмечена важность проведения COP29 в Азербайджане, а также значимость мероприятий, организованных в рамках данного события, в области труда и социальной защиты.

Было заявлено, что между Азербайджаном и Турцией уже имеется успешный опыт сотрудничества в сфере труда, занятости, социальной защиты и социальных услуг, а правовая и договорная база для этого сотрудничества постоянно расширяется. Подчеркнуто, что недавно подписанные документы внесли свой вклад в развитие сотрудничества в этих областях.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества в области труда и социальной защиты, а также социальных услуг.

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