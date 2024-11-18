Воробьев предлагает площадку Азербайджану и Армении

Россия всегда открыта и готова предоставить площадку для переговоров спикеров парламентов Азербайджана и Армении. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Юрий Воробьев в беседе с журналистами в аэропорту "Звартноц" в Ереване.

"Мы заинтересованы, чтобы проблемы, которые нужно решать и решаются между Арменией и Азербайджаном, решались при поддержке России. Россия всегда готова подставить плечо", - сказал он.

Он также сказал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в будущем году планирует посетить Армению с визитом.

"Мы ожидаем, что в следующем году пройдет встреча здесь, в Армении, председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Она получила такое приглашение. И мы, конечно, готовим этот визит", - сказал он.