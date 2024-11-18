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В Бразилии открылся саммит «Большой двадцатки»

18:08 651

В Рио-де-Жанейро 18 ноября открылся двухдневный саммит стран Группы двадцати (G20). Мероприятие проходит в Музее современного искусства (MAM). Минобороны Бразилии привлекло 9 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности форума, передает РБК.

Как сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, всего в мероприятии примут участие 42 страны.

«Большая двадцатка» (Группа двадцати, англ. The Group of Twenty, G20) — неформальный форум развитых и развивающихся экономик мира, созданный в 1999 году. Служит одной из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. Тесно сотрудничает с институтами Бреттон-Вудской системы — Международным валютным фондом и Всемирным банком. В G20 входят 19 государств, включая Россию, Китай, США и Германию, а также два региональных объединения (ЕС и с 2023-го — Африканский союз). На участников G20 приходится около 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли, в них проживает почти две трети населения планеты. Постоянными членами встреч являются также президент Всемирного банка, директор-распорядитель МВФ, а также председатели Международного валютно-финансового комитета и Комитета по развитию МВФ.

Бразилия выбрала центральными темами своего председательства в Группе двадцати борьбу с бедностью и неравенством, энергетический переход, а также реформу международных институтов (включая ООН, Международный валютный фонд и Всемирную торговую организацию).

По итогам саммита ожидается совместная декларация стран-участниц. Согласно заявлению бразильской стороны, этот документ должен включать в себя послание о содействии в мирном урегулировании глобальных конфликтов, прежде всего кризисов в Украине и на Ближнем Востоке.

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