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Названа численность населения Азербайджана

18:14 1141

Государственный комитет по статистике обнародовал численность населения в Азербайджане.

Согласно информации, по состоянию на 1 октября 2024 года, с января по сентябрь 2024 года численность населения увеличилась на 33 671 человека, или на 0,3 процента, до 10 214 441 человека.

54,5 процента от общей численности населения составляют городские жители, 45,5 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

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