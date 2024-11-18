Ожесточенные бои между Израилем и «Хезболлой»

Отряды милиции «Хезболлы» вступили в боестолкновения с израильскими войсками в районе пограничного города Эль-Хиям на юге Ливана. Об этом говорится в коммюнике формирования.

«Бойцы исламского сопротивления с утра четыре раза атаковали неприятельские силы, сосредоточенные к югу от Эль-Хияма, и нанесли им потери», - утверждается в тексте.

Сообщается, что 17 ноября отряды «Хезболлы» восемь раз обстреливали позиции израильских военных.

По информации портала Naharnet, в ответ израильская авиация и артиллерия нанесли удары по огневым точкам противника.

Армия обороны Израиля приступила 17 ноября ко второй фазе наземной операции в Южном Ливане, в ходе которой проводится зачистка территории на глубине 5-15 км от линии границы. Израильские войска разместили в контролируемых ими южноливанских районах артиллерийские батареи для усиления огневой поддержки действующих на ливанской территории спецподразделений. Как передал Naharnet, израильские военные предприняли попытки продвинуться вперед сразу на нескольких участках фронта, однако отряды «Хезболлы» оказали им сопротивление. Боестолкновения произошли в районе Эд-Духейра в западном секторе ливанского юга и на линии Тейр-Харфа - Джиббин в центральном секторе.