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Белый дом не подтверждает...

18:34 737

Белый дом не подтвердил, что Украине позволили использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, сообщает The New York Times (NYT).

«Джон Файнер отказался подтвердить разрешение на применение дальнобойных ракет. Но он отметил: США заявляли, что ответят на решение России усилить атаки на Украину благодаря подкреплениям из Северной Кореи», - информирует газета.

«Если возникнут обстоятельства, которые будут развиваться и меняться, мы будем приспосабливаться и меняться, чтобы соответствовать им и позволить украинцам продолжать защищать свою территорию и суверенитет», - сказал Файнер.

В воскресенье NYT со ссылкой на источники сообщила, что Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение Киеву наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, ознаменует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности Вашингтона в войну РФ против Украины.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли у Кремля данные, подтверждающие, что подобное разрешение было дано, он сказал: «Пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать «масло в огонь» и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта».

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