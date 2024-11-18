«Абхазы сделали дело всей Грузии»: Саакашвили отреагировал на протесты в Абхазии

Как пишет Саакашвили, протесты в Сухуми образцовы для остальной Грузии, при этом несут и свои риски.

«Абхазы сделали дело всей Грузии, заблокировав колонизационный закон русских. Прежде всего русские собирались заселиться в опустевших Гали, Очамчире и Гульрипше. Однако в победе абхазов есть одна опасность – своей успешной борьбой они завоюют симпатии Запада, а это просто обязывает нас вести нашу борьбу к победе на остальной территории Грузии. В противном случае существует опасность, что демократический мир отвернется от Грузии в целом и обратит свои симпатии на абхазов, впрочем, это не оставляет нам шанса на отступление», – цитирует «Эхо Кавказа» текст заявления Саакашвили.

В Абхазии продолжаются протесты, которые начались с требования отозвать спорный инвестиционный договор между Сухуми и Москвой. 15 ноября, в ходе акции протестующие заняли комплекс правительственных зданий и выдвинули новое требование – безоговорочная отставка Аслана Бжании.